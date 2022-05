Tat in Dortmund : Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt

Dortmund Ein 32-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Dortmund angeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter ist noch auf der Flucht. Die Polizei gab eine Personenbeschreibung heraus.

Ein 32-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Dortmund angeschossen und schwer verletzt worden. Der noch unbekannte Täter sei zu Fuß geflüchtet und in Tatortnähe in ein dunkles Auto gestiegen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann sei von mehreren Schüssen getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zur Art und Schwere der Verletzungen sowie den Umständen der Tat machte er zunächst keine weiteren Angaben.