Nach Streit in Dortmund : Mann durch Messerstiche getötet - Verdächtiger geständig

Nach Streit in Dortmund

Dortmund Bei einer Messerattacke in Dortmund ist am Wochenende ein 41-Jähriger getötet worden, sein Sohn wurde schwer verletzt. Einer der beiden 19 Jahre alten Tatverdächtigen hat sich nun geständig gezeigt.

Der 19-Jährige gab an, er habe aus Angst auf den 41-Jährigen und dessen Sohn eingestochen, sich verteidigen wollen, wie ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Montag berichtete. Der 41-Jährige sei an einem Bahnhof auf ihn und seinen gleichaltrigen Begleiter losgegangen, man habe sich zur Wehr setzen müssen, gab der Sprecher die Aussage des geständigen 19-Jährigen wieder.