Weil sie das Kontaktverbot nicht einhielten : Mann besprüht zwei Passanten in Dortmund mit ätzender Flüssigkeit

Dortmund In Dortmund soll ein Fahrradfahrer zwei Männer mit ätzender Flüssigkeit besprüht haben. Wohl der Grund: Sie hielten sich nicht an seine Aufforderung, das Kontaktverbot wegen Corona einzuhalten.

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat in Dortmund zwei Männer mit einer ätzenden Flüssigkeit besprüht - offenbar nachdem er ihnen einen Verstoß gegen das Kontaktverbot in der Corona-Krise vorgeworfen hatte. Nach Polizeiangaben vom Montag berichteten die beiden Männer, der Unbekannte sei am Freitagabend auf dem Fahrrad an ihnen vorbei gefahren. Zu dieser Zeit unterhielten sich die Männer demnach mit zwei Passantinnen.