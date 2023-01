Feuer in Dortmund-Marten Mann bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Marten ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Die bewusstlose Person musste von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung gerettet werden, wie die Feuerwehr am Freitagabend mitteilte. Zuvor mussten sich die Einsatzkräfte mithilfe eines Strahlrohrs Zutritt verschaffen. Der lebensgefährlich verletzte Mensch wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.