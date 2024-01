Tatverdächtiger in U-Haft Mann bei Streit in Dortmund lebensgefährlich verletzt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Dortmund hat ein 45-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann konsumierte zusammen mit drei anderen Männern und einer Frau in einer Wohnung große Mengen Alkohol, bis der gewaltsame Streit ausbrach, wie Polizei und Staatsanwalt Dortmund am Montag mitteilten. Die Polizei fand den 45-Jährigen am Samstagabend blutend im Flur. Nach der vorläufigen Festnahme der anderen vier in der Wohnung erhärtete sich demnach der Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen. Er kam in Untersuchungshaft, die drei anderen zunächst Tatverdächtigen wurden entlassen. Die Hintergründe blieben zunächst offen, die Ermittlungen laufen.