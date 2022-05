Schüsse in Dortmund : Männer schießen mit Softairpistolen aus Auto heraus auf Jugendliche

Schüsse in Dortmund

Dortmund Aus einem fahrenden Auto heraus haben mehrere Männer in der Nacht zu Donnerstag mit Softair-Pistolen auf zwei junge Erwachsene geschossen. Die beiden sind leicht verletzt worden.

Aus einem fahrenden Auto heraus sind zwei Jugendliche in Dortmund mit einer Softairpistole angeschossen und leicht verletzt worden. Der junge Mann und die junge Frau im Alter von 18 Jahren seien in der Nacht zu Donnerstag in der Innenstadt unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Aus einem Auto seien plötzlich mehrere Schüsse abgegeben worden. Die beiden 18-Jährigen seien getroffen worden, hätten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden müssen.