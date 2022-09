Erheblicher Widerstand in Dortmund : Männer mit Steinen beworfen und mit Stichwaffe angegriffen

Dortmund In Dortmund sind mehrere Männer von einer Gruppe mit Steinen beworfen worden. Außerdem kam es zu einem Angriff mit einer Stichwaffe. Drei Personen wurden festgenommen.

In der Dortmunder Innenstadt sind in der Nacht zu Sonntag (25. September) mehrere Männer von einer Personengruppe mit Steinen beworfen worden. Einer der Täter verletzte einen 31-Jährigen zudem mit einer Stichwaffe. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige fest.

Den ersten Zeugenangaben zufolge näherte sich eine Gruppe von rund fünf Personen gegen 1.20 Uhr einem Restaurant an der Straße Freistuhl. Als diese auf der dortigen Terrasse offenbar mit einer weiteren Person in Streit geriet, kamen Mitarbeiter der Restaurants dazu. Plötzlich fingen die Unbekannten an, einen 31-jährigen und einen 34-jährigen Dortmunder mit Steinen zu bewerfen. Dem 34-Jährigen drohte einer der Männer sogar mit einer Schusswaffe. Zudem wurde der 31-Jährige mit einer Stichwaffe verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.