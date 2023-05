Aus Dortmund Lotto-Millionär Chico – „Ich komme nach Hause, und Mama ist da“

Ein Dortmunder Lottogewinner, bekannt als Chico, lebt glücklich in der Wohnung seiner Eltern in der Dortmunder Nordstadt. „Die sind sowieso nur ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr in der Türkei. Und die Preise für Häuser in Dortmund sind gerade zu hoch“, sagte der 42-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“. Er hasse es, allein zu sein, führe aber ein selbstständiges Leben. „Meine Eltern haben gesagt: Deine beiden Brüder sind weg, wir haben eine große Wohnung, da sind ja drei Schlafzimmer. Die freuen sich, wenn ich bei ihnen bin. Und ich freue mich auch, ich komme nach Hause, und Mama ist da.“