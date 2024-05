Adoptivtochter auch angegriffen Lebenslange Haft wegen Mordes an schlafender Ehefrau in Dortmund

Das Landgericht Dortmund hat einen 44-Jährigen wegen Mordes an seiner schlafenden Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem wurde er wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen, sagte eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur AFP am Freitag (17. Mai 2024). Demnach sahen die Richter es als erwiesen an, dass der Mann im September mit einem Küchenmesser auf seine schlafende Frau einstach.