A43 bei Dortmund gesperrt : Kühe irren in Autobahnnähe umher

Dortmund Mehrere Kühe irren stundenlang in Autobahnnähe bei Dortmund umher. Weil sie der Fahrbahn gefährlich nahe sind, wird dann die A43 gesperrt. Hubschrauber und Reiterstaffel sind im Einsatz.

Wahrscheinlich auf der Suche nach einer trockenen Weide sind am Freitag mehrere Kühe an der Autobahn 43 umhergeirrt. Diese wurde gegen 17.30 Uhr aus Sicherheitsgründen im Bereich Heven und Herbede in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. „Mehrere Kühe drohen dort auf die Fahrbahn der Autobahn zu laufen“, teilte die Polizei via Twitter mit. Etwa gegen 19.30 wurden dann einzelne Autos langsam durchgelassen. Die Polizei bat Autofahrer dennoch, den Bereich großzügig zu umfahren. Es bildete sich zwischenzeitlich ein achteinhalb Kilometer langer Stau.