Letzte Generation Klimaaktivisten blockieren zentrale Straße in Dortmund – Protest in Köln nach einer Minute vorbei

Klimaaktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben am Mittwoch den Straßenverkehr in der Dortmunder Innenstadt vorübergehend gestört. Am Morgen blockierten fünf Menschen einen Teil der zentralen zweispurigen B54 stadteinwärts, einige klebten sich fest. Polizeibeamte lösten die Aktivisten mit Öl und Pinsel vom Asphalt und trugen sie an den Straßenrand. Zwei Personen hatten sich direkt mit einer Hand an der Fahrbahn festgeklebt und waren mit der anderen Hand mit jeweils zwei weiteren Aktivisten verklebt, die fünfte Person war nicht festgeklebt.