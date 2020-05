Opfer lag auf Gehweg : Kleinwüchsiger in Dortmund getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Kleinwüchsiger in Dortmund getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund Im Fall des getöteten 41-Jährigen, der in Dortmund auf einem Gehweg gefunden wurde, ist ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden.

Der 39 Jahre alte Mann aus Dortmund sei am Sonntagnachmittag durch Zeugenhinweise ermittelt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montagmorgen. Er habe sich im Laufe der Ermittlungen dann gestellt. Am Montag werde über einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls entschieden.