Unfall in Lünen Kleines Kind von Auto überrollt

Ein vierjähriger Junge ist in Lünen bei Dortmund von einem Auto überrollt worden. Bei dem Unfall erlitt das Kind am späten Dienstagnachmittag schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten es in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge befand sich der Vierjährige zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr.