Unfall in Dortmund Jugendlicher steckt in Packstation fest – Feuerwehr rückt an

Die Feuerwehr in Dortmund hat einen Jugendlichen aus einer ungewöhnlichen Zwangslage befreien müssen. Der junge Mann war im Ablagefach der Packstation eines Versandunternehmens eingeschlossen, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag mitteilte. Er habe sich selbst nicht befreien können. „Der Jugendliche war glücklicherweise wohlauf und hatte etwas zu trinken dabei“, hieß es in einer Pressemitteilung.