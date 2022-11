Polizei sucht Zeugen : 15-Jähriger bei Auseinandersetzung in Dortmund mit Messer verletzt

Dortmund Bei einer Auseinandersetzung in Dortmund wurde ein Jugendlicher mit einem Messer am Arm verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist das der 15-Jährige am Abend zuvor in der Kampstraße von einer Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen angepöbelt worden. Der Jugendliche gab an, einen Tritt gegen das Bein erhalten und danach einen Stich in den Arm bemerkt zu haben. Die Jugendlichen seien danach geflohen.