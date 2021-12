Randale in Dortmund : Jugendliche werfen Flaschen auf Polizisten und schießen auf Security-Mann

Polizeieinsatz in Dortmund (Archivbild). Foto: dpa/Dieter Menne

Dortmund An einer U-Bahn-Haltestelle in Dortmund sollen randalierende junge Menschen am Samstagabend Flaschen auf Polizisten geworfen und mit einer Schreckschusswaffe auf einen Sicherheitsbediensteten gefeuert haben. Acht Personen wurden festgenommen.

Glücklicherweise sei bei dem Vorfall niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Diverse Flaschen hätten die Einsatzkräfte nur knapp verfehlt, hieß es. Acht männliche und weibliche Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 24 Jahren seien bei dem Vorfall am Donnerstag festgenommen worden.

Die Polizei war nach eigenen Angaben am späten Abend verständigt worden. Zeugen hätten angegeben, dass eine Gruppe junger Menschen Fahrgäste beleidige und diese mit Flaschen bewerfe. Die Beamten trafen schließlich auf 40 bis 50 Menschen, die zunächst in unterschiedliche Richtungen geflohen seien. In der Situation seien dann auch der Schuss gefallen und die Flaschen auf die Polizisten geflogen.

Mit weiterer Unterstützung nahmen die Beamten die acht Menschen fest. Dabei seien die Polizisten massiv beleidigt worden, hieß es. Gegen die Tatverdächtigen werde wegen schweren Landfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

(felt/dpa)