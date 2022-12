Bilder Internationale Brieftaubenmesse in Dortmund

Eine Brieftaube sitzt in der Messehalle in ihrem Käfig. Am Wochenende werden mehr als 10.000 Besucher zur internationalen Brieftaubenmesse erwartet. Es werden die schnellsten und schönsten Brieftauben aus Deutschland präsentiert. Die zweitägige Schau mit rund 130 Anbietern ist die weltgrößte Ausstellung dieser Art.