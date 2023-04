Liveflugshows und Fahrzeuge im Miniaturformat Großer Besucherandrang bei Publikumsmesse für Modellbau und Modellsport in Dortmund

Von der klassischen Modelleisenbahn bis zur Baumaschine im Miniaturformat: Die Messe Intermodellbau ist am Donnerstag in Dortmund eröffnet worden. Vier Tage lang können sich Hobbytüftler hier über Trends und Neuheiten informieren. Der erste Messetag sei am Morgen mit großem Besucherandrang gestartet, wie eine Messesprecherin bestätigte. 355 Aussteller aus 17 Ländern beteiligen sich demnach an der Schau. Highlights seien etwa ein Flugsimulator für den Modellflug sowie Liveflugshows. Kinder und Jugendliche können sich unter anderem in der neuen Sportart Drone Soccer ausprobieren: Es gilt, per Funkfernsteuerung Kunststoffbälle durch die Luft ins gegnerische Tor zu manövrieren. Für Schulklassen bietet der Minicar-Club Rennen mit ferngesteuerten Autos an. 2022 war die Veranstaltung wegen Corona ausgefallen.