Termin vergessen 37-Jährige zieht Notbremse in ICE - zahlreiche Verspätungen

Die Bundespolizei war demnach am Donnerstagmorgen alarmiert worden. In dem ICE sei kurz nach der Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof die Notbremse gezogen worden. Wie die Bundespolizei berichtete, sagte die Frau noch einem Bahnmitarbeiter, dass sie in Panik geraten sei, weil sie einen wichtigen Termin vergessen habe, den sie dringend wahrnehmen müsse. Was für ein Termin das war, wurde nicht bekannt.