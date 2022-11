Feuerwehreinsatz in Dortmund : Hund wird von Auto überrollt und eingeklemmt

Feuerwehreinsatz in Dortmund

Dortmund Die Gemütlichkeit eines Dortmunder Golden Retrievers wäre dem Tier am Donnerstag fast zum Verhängnis geworden. Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr.

Das nennt man wohl wirklich „Glück im Unglück“, was ein Golden Retriever am Donnerstag in Dortmund erlebte. Wie die Feuerwehr mitteilte, unterhielten sich die Besitzerin des Hundes und eine Autofahrerin zunächst. Das Auto hatte die Halterin demnach auf einer Stellfläche geparkt. Der Zwölf Jahre alte Golden Retriever legte sich laut Feuerwehr gemütlich vor das Auto.