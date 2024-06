Polizei Dortmund Hochmotorisiertes Auto hinterlässt 50 Meter lange Bremsspur vor Crash

Vier beschädigte Autos und eine 50 Meter lange Bremsspur: Nach einem Autounfall in einer Tempo-30-Zone ermittelt die Dortmunder Polizei wegen eines illegalen Autorennens. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war am Montagabend ein 20-Jähriger am Steuer eines hochmotorisierten Autos in einen geparkten Kleintransporter gekracht. Dieser rutschte in ein weiteres Auto, das wiederum das nächste Auto erfasste. Diese Kettenreaktion sowie die lange Bremsspur lassen laut Polizei auf ein hohes Tempo schließen.