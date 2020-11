Unfall in Dortmund : S-Bahn fährt auf Prellbock - zwölf Menschen leicht verletzt

Unfall in Dortmund

Der Hauptbahnhof in Dortmund (Archivbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Dortmund Im Dortmunder Hauptbahnhof ist am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache eine S-Bahn auf einen Prellbock aufgefahren. Zwei der Verletzten mussten ins Krankenhaus.

Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen zwölf Menschen leicht verletzt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundespolizei nahm noch in der Nacht zum Mittwoch erste Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Unfallzug. Der Prellbock befand sich demnach am Ende des Gleises, auf dem die S-Bahn von Witten nach Dortmund in den Dortmunder Hauptbahnhof eingefahren war. Wegen des Zwischenfalls wird nun wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt.