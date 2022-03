Kontrolle am Dortmunder Hauptbahnhiof : Maskenverweigerer will Polizisten mit Drogen bestechen

Maskenverweigerer will Polizisten mit Drogen bestechen

Kontrolle am Dortmunder Hauptbahnhiof

Dortmund Ein Maskenverweigerer hat im Dortmunder Hauptbahnhof vergeblich versucht, Polizisten mit Drogen zu bestechen. Bundespolizisten hatten den 19-Jährigen angehalten, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, habe sich der 19-Jähriger bei der Kontrolle nervös verhalten. In seinen Hosentaschen fanden die Beamten Amphetamine. Daraufhin habe der Mann angeboten ihnen die Drogen zu schenken, wenn sie ihn dafür gehen lassen würden. Als die Polizisten nicht darauf eingingen, sei der Verdächtige immer aggressiver geworden, so dass sie ihn mit zur Wache nahmen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.