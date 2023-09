Verspätungen im Ruhrgebiet Oberleitungsschaden legt Dortmunder Hauptbahnhof lahm

Ein Schaden an der Oberleitung hat den Verkehr am Dortmunder Hauptbahnhof am Mittwochabend mehrere Stunden lahmgelegt. In weiten Teilen des Ruhrgebiets kam es dadurch zu Verspätungen und Zugausfällen. Sowohl Fernzüge als auch Regionalzüge waren betroffen. Zahlreiche Reisende kamen nicht aus Dortmund weg.