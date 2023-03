Handarbeitsmesse Creativa in Dortmund „Happy“ statt Krise – Weltgeschehen wirkt sich auch aufs Hobby aus

Umweltschutz, diverse Krisen – das Weltgeschehen macht sich auch im privaten Hobbybereich bemerkbar. „Die Nachrichten sind voll mit Negativem. Die Menschen suchen nach freudigen, optimistischen Botschaften“, sagt Gabriela Kaiser, die bei der Handarbeitsmesse Creativa in Dortmund aktuelle Trends im Blick behält. Neben bunten, positiven Kreativideen wird dort nachhaltige Bastelei in den Vordergrund gerückt. Die Messe hat am Mittwoch begonnen und dauert bis Sonntag.