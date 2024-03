Dortmunder Flughafen zeitweise gesperrt Großfeuer in Dortmunder Gewerbegebiet – Anwohner vor Rauch gewarnt

Dortmund · Ein große schwarze Rauchsäule war am Sonntag in Dortmund zu sehen. Am Morgen gingen daher etliche Notrufe in der Leitstelle ein. Das Feuer war in einer Lagerhalle ausgebrochen. Auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz wurde eingeschaltet.

10.03.2024 , 15:44 Uhr

Das Feuer war in einer Kunststoff verarbeitenden Firma in einem Gewerbegebiet in Dortmund ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Dortmund

Beim Brand einer Lagerhalle in Dortmund hat sich am Sonntagmorgen eine große Rauchwolke gebildet. Anwohner des Gewerbegebiets wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung galt bis mittags. Zeitweise wurde wegen des Rauchs auch der Dortmunder Flughafen gesperrt, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand. Was bei einem Wohnungsbrand zu tun ist Das richtige Verhalten im Notfall Was bei einem Wohnungsbrand zu tun ist Das Feuer war in einer Kunststoff verarbeitenden Firma ausgebrochen. Am Morgen gingen daher etliche Notrufe in der Leitstelle ein. Die Helfer rückten mit 120 Einsatzkräften aus. Während der Löscharbeiten stürzten Teile des Daches der in voll in Brand stehenden Halle ein. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Das kontaminierte Löschwasser wurde aufgefangen, damit es nicht in die Kanalisation gelangte. Die Analytische Task Force der Feuerwehr untersuchte die gelagerten Chemikalien. Auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz wurde eingeschaltet, um Luftproben zu nehmen und Partikel zu untersuchen.

(dw/dpa)