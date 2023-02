Großeinsatz in Dortmund Angriff an Berufskolleg – ein Schüler verletzt, ein Täter flüchtig

Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Großeinsatz an ein Dortmunder Berufskolleg ausgerückt, an dem ein Schüler bei einem Angriff verletzt worden ist. Ein Täter sei festgenommen worden, ein weiterer auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin. Es handle sich nicht um einen Amoklauf, betonte sie auf Nachfrage. Nähere Details waren zunächst unklar. Zuvor hatten die „Ruhr Nachrichten“ darüber berichtet.