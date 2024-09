12 Müllsäcke illegal in Dortmund entsorgt GEZ-Rechnung bringt Polizei auf Spur von Umweltsünder

Ein Polizeibeamter entdeckte bereits vor gut einer Woche am Mittwochmorgen (4. September) eine illegale Müllkippe am Eingang eines Friedhofs in Dortmund, teilte die Polizei am Donnerstag mit (9. September). Der Beamte habe sich die Mühe gemacht mit nach identifizierenden Dokumenten zu suchen – und er wurde fündig. Eine GEZ-Rechnung und eine Lohnmitteilung später habe der Polizist gewusst, wo er zu klingeln hatte, heißt es in der Mitteilung.