Nach Fabrikbrand in Pakistan 2012: Noch keine Entscheidung über Klagen gegen Kik in Dortmund

Noch keine Entscheidung über Klagen gegen Kik in Dortmund

Nach Fabrikbrand in Pakistan 2012

Saeeda Khatoon (2.v.r), Mutter des bei einem Brand in einer Textilfabrik verstorbenen Aijaz Ahmed, sitzt mit den zwei Anwälten Remo Klinger (r.) und Miriam Saage-Maaß (3.v.r) in einem Gerichtssaal im Landgericht. Foto: dpa/Christophe Gateau

Dortmund Im Zivilverfahren um Schmerzensgeldklagen von vier Pakistanern gegen das Textiluntenehmen Kik wird das Dortmunder Landgericht erst im Januar eine Entscheidung verkünden.

Im Mittelpunkt der mündlichen Verhandlung am Donnerstag stand die Frage einer möglichen Verjährung der von den Klägern geltend gemachten Ansprüche nach dem verheerenden Brand in einer Textilfabrik im pakistanischen Karachi.

Bei dem Feuer waren im September 2012 mehr als 250 Menschen gestorben. In dem Verfahren verlangen vier Betroffene des Großbrandes bei einem Kik-Lieferanten in Pakistan Schmerzensgeld von dem deutschen Unternehmen in Höhe von jeweils 30.000 Euro.