Vorfall in Dortmund: Geistig Verwirrter verletzt Frau mit Messer im Gesicht

Vorfall in Dortmund

Dortmund In Dortmund hat es am Donnerstag einen Vorfall gegeben: Eine Fußgängerin ist völlig unvermittelt von einem Mann angegriffen worden. Er verletzte sie mit einem Messer im Gesicht.

Die 34-Jährige kam nach der Attacke auf einem Gehweg am Donnerstagabend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit. Zeugen und Rettungskräfte hatten Erste Hilfe am Tatort geleistet.