Brennendes Essen in Mehrfamilienhaus : Gehbehinderter Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Dortmund

Ein Mann ist in Dortmund nach einem Wohnungsbrand gestorben. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Dortmund Nach ersten Erkenntnissen war in der Küche des 57-Jährigen im zweiten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Nach ersten Ermittlungen der Polizei geriet das Essen auf dem Herd in Brand.

Nach einem Wohnungsbrand in einem Dortmunder Mehrfamilienhaus ist ein gehbehinderter Mann gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war in der Küche des 57-Jährigen im zweiten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen der Polizei geriet das Essen auf dem Herd in Brand. Die Einsatzkräfte fanden den Mann leblos in seinem Rollstuhl sitzend. Bisher ist der Polizei zufolge unklar, ob er schon vor Ausbruch des Feuers verunglückt ist. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb er laut Feuerwehr später im Krankenhaus.

Demnach waren 40 Einsatzkräfte zur Bekämpfung des Brandes am Montagnachmittag vor Ort. Andere Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es genau zu dem Brand kam.

(kag/dpa)