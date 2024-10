Festnahme in Dortmund Gasflaschen-Explosion scheitert – U-Haft wegen Mordversuchs

Drei Menschen in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund sind am Montag von einem Brandanschlag verschont geblieben, weil eine geplante Gasflaschenexplosion scheiterte. Ein 22-Jähriger soll am Montag vergeblich versucht haben, mit einer Butangas-Flasche eine Explosion in seiner Wohnung in dem Haus zu verursachen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Flasche sei derart präpariert gewesen, dass eine Explosion beabsichtigt war, aber ausblieb.