Festnahme in Dortmund Frau tot und Tochter verletzt – Familienvater in Untersuchungshaft

Gegen den Mann sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund am Dienstag mit. Er stehe im Verdacht, seine 39-jährige Ehefrau am Sonntag in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Sie ist laut Obduktion durch Messerstiche ums Leben gekommen. Der Mann soll versucht haben, auch seine 20-jährige Tochter mit einem Messer zu töten. Diese konnte leicht verletzt zu einer Nachbarin flüchten.