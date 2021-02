Kurioser Einsatz in Dortmund : Frau haut Polizist auf Hintern - Anzeige wegen sexueller Belästigung

Die 28-Jährige muss sich nun wegen sexueller Belästigung verantworten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Dortmund Eine betrunkene 28-Jährige schlägt am Dortmunder Hauptbahnhof einem Polizisten auf den Hintern. Der findet das allerdings gar nicht lustig. Am Ende geht’s für die Frau in die Ausnüchterungszelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine betrunkene Frau (28) hat in Dortmund einen Bundespolizisten im Hauptbahnhof auf den Hintern geschlagen und die Beamten bei der anschließenden Kontrolle beleidigt. Sie wurde unter anderem wegen sexueller Belästigung angezeigt und landete in einer Ausnüchterungszelle.

Die Frau habe sich der Streife am Montagnachmittag von hinten genähert und dem Beamten „unvermittelt auf sein Gesäß“ geschlagen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Weil sie sich nicht ausweisen konnte, wurde sie Richtung Wache geführt - wobei die Frau die Beamten immer wieder beleidigte. Ihre Bodycams zeichneten alles auf, so die Behörde. Ein Alkoholtest habe bei der polizeibekannten Frau einen Wert von rund 1,6 Promille ergeben.

(th/dpa)