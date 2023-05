Einsatz in Dortmund Feuerwehr rettet Mann aus brennendem Bürogebäude

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Donnerstag einen Mann aus einem brennenden Bürogebäude in Dortmund-Marten gerettet. Als die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht anrückten, stand der Mann an einem Fenster im ersten Stock des Gebäudes, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brandrauch hatte ihm demnach den Fluchtweg über den Treppenraum abgeschnitten. Die Feuerwehr rettete ihn über eine Steckleiter. Danach wurde er vorsorglich per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Schadenhöhe konnte die Feuerwehr bislang keine Angaben machen.