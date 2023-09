Brand in Dortmund Feuerwehr rettet zwei Katzen aus brennender Wohnung

Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen gegen sechs Uhr in dem Mehrfamilienhaus an an der Büttnerstraße in Dortmund- Lanstrop ausgebrochen. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, schlugen Flammen und Rauch aus einem Fenster im 2. Obergeschoss, berichtet die Feuerwehr.