Passanten entdecken hilfloses Tier : Feuerwehr rettet jungen Rehbock aus Dortmunder Hafenbecken

Dortmund/Werne Ein Reh schwimmt im Hafenbecken, ein anderes steckt zwischen Gitterstäben fest - Fälle für die Tierrettung der Feuerwehr. Beide enden glücklich.

Glückliche Rettung für zwei Rehe am Wochenende: In Dortmund war am Sonntag ein junger Rehbock in ein Hafenbecken am Dortmund-Ems-Kanal gestürzt und konnte wegen der hohen Spundwände nicht herausklettern. Spaziergänger entdeckten den Bock hilflos im Wasser und riefen die Polizei. Feuerwehrleute rückten mit einem Schlauchboot an und trieben das Tier behutsam an ein nahes Ufer mit flacher Böschung, wie es in einer Mitteilung hieß. Dort rettete es sich an Land und verschwand.