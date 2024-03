48-Jähriger lebensgefährlich verletzt Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Grünanlage in Dortmund

Nach einem versuchten Tötungsdelikt Anfang März in Dortmund hat die Polizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige sitzt laut Mitteilung der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Bei der Tat war am 6. März ein 48-Jähriger lebensgefährlich auf einer Parkbank verletzt worden.