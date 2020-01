Festnahme in Dortmund : 23-Jähriger soll aus Auto auf Klinik geschossen haben

Dortmund Rund vier Monate nach Schüssen im Dortmunder Klinikviertel ist ein 23-Jähriger festgenommen worden. Der junge Mann soll im September aus einem fahrenden Auto mehrere Schüsse abgegeben haben.

Die Schüsse stehen früheren Ermittlerangaben zufolge im Zusammenhang mit einer blutigen Schlägerei, die sich wenige Stunden zuvor mit sechs Menschen ereignet hatte. Nach der nächtlichen Auseinandersetzung kam ein 31-Jähriger aus Lüttich verletzt ins Krankenhaus. Zwei Verwandte warteten im Klinikfoyer. Sie erkannten den 23-Jährigen als einen an der Schlägerei Beteiligten, als dieser das Krankenhaus verlassen wollte. Der 23-Jährige hatte sich wegen einer Halsverletzung ambulant behandeln lassen. Er sprang in ein wartendes Auto und gab später - so der dringende Tatverdacht - die Schüsse ab.

Der nun in U-Haft genommene 23-Jährige habe sich bisher nicht zur Sache geäußert. Der Mann sei in Dortmund gemeldet und bereits am 6. Januar in Köln festgenommen worden. Weitere machten die Ermittler zunächst nicht.