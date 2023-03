Familie bei Unfall verletzt Polizei vermutet illegales Autorennen in Dortmund

Bei Kontrollen im Kampf gegen illegale Autorennen in der Dortmunder Innenstadt in der Nacht zum Sonntag wurden insgesamt mehr als 30 Verstöße geahndet, 70 Fahrzeuge und 150 Menschen wurden überprüft. 200 Mal wurde die zulässige Geschwindigkeit überschritten, in einem Fall fuhr ein Wagen aus Hagen 74 km/h bei erlaubten 30 km/h.