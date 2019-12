Vorfall in Dortmund : Falsche Polizeibeamte bringen 80-Jährigen um sein Erspartes

Dortmund Sie vermitteln den Eindruck, als wollten sie ihren Opfern nur Gutes. Doch in Wahrheit sind sie Kriminelle. Ein 80-Jähriger aus Dortmund hat nun sein gesamtes Erspartes an die Betrüger verloren. Es geht um 80.000 Euro.

Betrüger, die sich am Telefon besonders älteren Menschen gegenüber als Polizeibeamte ausgeben: Immer wieder bringen sie so Menschen um ihre Ersparnisse, um Schmuck und andere Wertgegenstände. Im Falle eines 80-jährigen Dortmunders hatten Betrüger am Montagnachmittag Erfolg. Und hinterlassen einen immensen finanziellen Schaden.

In Sorge handelte der 80-Jährige wie ihm aufgetragen. Und übergab noch am selben Tag Wertsachen und Bargeld mit einem Wert von circa 80.000 Euro an einen weiteren vermeintlichen Polizisten. Als dieser bereits mit den Gegenständen auf dem Weg zur angeblichen Prüfung war, schöpfte der Mann doch Verdacht. Und wendete sich diesmal an die echte Polizei. Die nun einmal mehr in einem vollendeten Betrugsfall ermitteln muss.