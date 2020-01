Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg : Evakuierung wegen Verdacht auf vier Blindgänger in Dortmund gestartet

Ein junger Patient wird von der Kinderklinik zu einem Krankenwagen geschoben. Wegen vier Bombenverdachtspunkten werden Hunderte Patienten in Sicherheit gebracht. Foto: dpa/Bernd Thissen

In Dortmund ist eine aufwendige Evakuierung angelaufen, weil in einem dicht besiedelten Wohngebiet in der Innenstadt vier Fliegerbomben vermutet werden. Die Verdachtsstellen liegen in der Nähe von zwei Krankenhäusern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstag wurden deshalb Patienten mit Krankenwagen in andere Kliniken verlegt. „Es läuft alles wie am Schnürchen“, sagte eine Stadtsprecherin.

Aus dem Klinikum Dortmund wurden nach Angaben eines Sprechers 20 Kinder in ein anderes Krankenhaus gebracht. Etwa 65 Patienten seien in sichere Teile des Klinikums verlegt worden. Insgesamt seien etwa 300 statt der sonst üblichen 700 Patienten im Krankenhaus. Die Klinikgebäude werden mit Schutzwänden aus Containern vor möglichen Bombensplittern und Druckwellen geschützt.

(top/dpa)