Wegen rückläufiger Infektionszahlen : Erste Corona-Behandlungszentren schließen in Westfalen

Dortmund Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat am Mittwoch fünf Test- und Behandlungszentren geschlossen, weitere fünf sollen zum Ende das Monats folgen. In den Arztpraxen sei nun genügend Material vorhanden, um Patienten dort zu behandeln.

Aufgrund rückläufiger Coronavirus-Infektionszahlen haben in Westfalen die ersten Test- und Behandlungszentren der Kassenärztlichen Vereinigung geschlossen. Am Mittwoch stellten die Zentren, in denen Patienten auf Coronavirus getestet und auch weiter versorgt werden konnten, in Olpe, Siegen, Lüdenscheid, Witten und dem Dortmunder Signal Iduna Park ihren Betrieb ein, wie eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) sagte. Zum Ende des Monats sollen Zentren in Unna, Schwerte, Bocholt, Legden und Dülmen folgen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein will dagegen kurzfristig keine ihrer Test-Einrichtungen schließen, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Sie ist an gut der Hälfte von 50 solcher Corona-Diagnosestellen im Rheinland beteiligt. „Wir werden da unsere Kapazitäten jetzt nicht zurückfahren“, sagte der Sprecher am Mittwoch. Im Gegenteil gehe mit einem neuen Test-Zentrum in Duisburg in der kommenden Woche eine zusätzliche Einrichtung an den Start. Grundsätzlich werde man das Infektionsgeschehen ebenfalls weiter im Blick behalten und für die kommenden Monate prüfen, welche Einrichtungen wo gebraucht werden.