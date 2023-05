Etliche Strafanzeigen und Platzverweise Erdogan-Anhänger geraten in Dortmund mit Polizei aneinander

Einige feiernde Unterstützer des wiedergewählten türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind in Dortmund mit der Polizei aneinander geraten. Es habe am Sonntagabend Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeiten, Verwarngelder und 82 Platzverweise gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Teilnehmer eines Autokorsos habe einen Polizisten angegriffen, woraufhin der Beamte seinen Schlagstock eingesetzt habe. Außerdem hätten Einsatzkräfte bei den Feiernden illegale Pyrotechnik sichergestellt.