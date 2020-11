Dortmund-Ems-Kanal : Schiff kracht in Gerüst und verliert Steuerhäuschen

Schiff kracht in Gerüst und verliert Steuerhäuschen

Münster Der Führer eines Lastschiffes auf dem Dortmund-Ems-Kanal hatte am Mittwoch einen besonders schlechten Tag. Er krachte mit seinem Schiff gegen ein Baugerüst und verlor dabei Teile seines Aufbaus. Er selbst blieb unverletzt.

Ein Schiff ist auf dem Dortmund-Ems-Kanal gegen ein Baugerüst gekracht und hat dabei sein Steuerhäuschen verloren. Der Schiffsführer kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auf dem Kanal werde in Münster derzeit an einer Brücke gearbeitet, er sei halbseitig gesperrt.