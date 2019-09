Tier in Not : Feuerwehr rettet Fuchs aus Dortmund-Ems-Kanal

Tier in Not

Dortmund Das Tier hatte sich in einer Spundwand des Kanals verklemmt und saß fest. Wassersportler fanden den Fuchs und riefen die Feuerwehr.

Am Freitagnachmittag fiel der Besatzung auf einem Begleitboot eines Ruderbootes in Ellinghausen der ein Fuchs in höchster Not auf. Das Tier kauerte in einer Nische zwischen einer Spundwand und einer Aufstiegsleiter, berichtet die Feuerwehr.