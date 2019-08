Nach Geisterfahrer-Unfall mit drei Verletzten : Dortmunder Feuerwehr fotografiert Autofahrer bei unglaublichem Manöver

Ein ungeduldiger Autofahrer wendete nach einem Unfall in der Rettungsgasse. Foto: Feuerwehr Dortmund

Dortmund In Dortmund hat eine Geisterfahrerin am Donnerstag einen Unfall verursacht. Dabei wurden drei Frauen schwer verletzt. Ein Autofahrer sorgte mit seinem Verhalten für einen Eklat.

Ein Autofahrer hat mit seinem Fahrverhalten für Ärger gesorgt: Der Mann wendete am Donnerstag nach einem schweren Geisterfahrer-Unfall in Dortmund, bei dem drei Frauen verletzt wurden, in der Rettungsgasse. Der Autofahrer hatte laut Feuerwehr „nicht die nötige Geduld“ abzuwarten, bis die Straßensperrung aufgehoben wird.