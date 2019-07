Prozess in Dortmund : Drei Schüler wegen versuchten Mordes an Lehrer angeklagt

Drei Schüler wegen versuchten Mordes an Lehrer angeklagt

Prozess in Dortmund

Der Garagenhof in Dortmund, auf dem drei Schüler einen Lehrer mit Hämmern ermorden wollten. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Drei Schüler sind wegen versuchten Mordes angeklagt: Ein Lehrer sollte sterben, weil einem seine Benotung nicht gefiel - so der Verdacht. Ihr Strafverfahren soll vor dem Landgericht Dortmund laufen.

Nach einem mutmaßlichen Mordkomplott von drei Schülern gegen einen Lehrer in Dortmund ist Anklage gegen die Beschuldigten erhoben worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch mit. Der Pädagoge einer Gesamtschule soll im Mai von dem jungen Trio in einen Hinterhalt gelockt worden sein.