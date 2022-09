Drei Verletzte in Dortmund : Passanten greifen Taxifahrer nach Unfall mit Holzlatte und Pflasterstein an

Passanten greifen Taxifahrer nach Unfall mit Holzlatte und Pflasterstein an

Drei Verletzte in Dortmund

Dortmund Beim Zusammenstoß eines Taxis mit einer Stadtbahn wurde das Auto in die Fassade einer Pizzeria geschleudert. Umstehende hatten danach den Taxifahrer und seine 61 Jahre alte Frau angegriffen.

Nach einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto in Dortmund sind der mutmaßliche Verursacher und seine Frau mit Umstehenden aneinandergeraten und mit einer Holzlatte und einem Pflasterstein angegriffen worden. Der 58 Jahre alte Taxifahrer und seine 61 Jahre alte Frau sowie ein durch den Unfall verletzter Mann seien ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen der unübersichtlichen Auseinandersetzung.

Der 58-Jährige hatte Polizeiangaben zufolge am Donnerstag versucht, mit seinem Taxi zu wenden. Im Bereich einer Baustelle habe eine Stadtbahn den Wagen erfasst. Die 90 Insassen der Bahn sowie deren Fahrer blieben unverletzt, das Taxi schleuderte aber auf den Gehweg und in die Fassade einer Pizzeria. Dabei wurde ein 22-Jähriger am Fuß verletzt, er wurde später ins Krankenhaus gebracht.