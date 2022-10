Unfall in Dortmund : Linienbus kollidiert mit Pkw – drei Kita-Kinder leicht verletzt

Dortmund Drei Kita-Kinder und eine Betreuerin sind bei einem Unfall in Dortmund leicht verletzt worden. Ein Linienbus kollidierte mit einem Pkw.

Wie die Polizei mitteilte, stießen ein Auto und ein Linienbus mit einer Kita-Gruppe und drei Betreuerinnen an Bord am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Dabei stürzte eine Betreuerin und verletzte sich leicht. Alle 19 Kinder der Gruppe seien vorsorglich in einer Kinderklinik untersucht worden, schilderte eine Polizeisprecherin. Bei drei Kindern habe sich eine leichte Verletzung ergeben. Alle Eltern wurden benachrichtigt. Wer im dem Pkw saß und wer den Unfall an einer Kreuzung verursachte, musste noch ermittelt werden. Die „Ruhr Nachrichten“ hatten per Twitter über den Vorfall berichtet.